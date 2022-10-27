مصري يقدم 5 أفكار لوجبات صحية وسهلة في مكان العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تقضي ساعات طويلة في المكتب، وتشعر بالملل من تناول الأطعمة الجاهزة خلال استراحة الغداء، التي غالبًا ما تكون غير صحية ودسمة؟

هذا كان حال المهندس المصري، عُمر عربي، والكثيرين غيره، حتى قرر أخيرًا تحضير وجبات طعامه بشكل مسبق، وتناولها في مكان عمله.

ومع افتتاح المدارس، وجد عربي طلبًا كبيرًا على أفكار لتحضير علب الغداء للأطفال. وقرّر مشاركة بعضًا من وجباته مع متابعيه عبر "يوتيوب" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

أفكار علب الغداء

وحرص عربي على أن تتكون نصف الوجبة من الخضار والفاكهة، وأكثر من ربعها من الحبوب والكربوهيدرات الصحية، وأقل من ربعها من مصادر البروتين.

وستُلاحظ أن الوجبات التي يُحضرّها المهندس المصري تحتوي على عناصر غذائية مشبعة، ومتكاملة، وقليلة السكريات، ورائحتها غير قوية حتى تستطيع تناولها في مكان العمل أو المدرسة.

ما أبرزها؟

أومليت راب

ويضع عربي الجبن وأومليت البيض في خبز لبناني، ثم يقوم بلفه كشطيرة. وبالطبع، لا يمكن تناول هذه الوجبة من دون وجود أي نوع من الخضار بجانبها.

لذلك، قام عربي بتقطيع الفليفلة الحمراء والخضراء، التي ستُشعرك وكأنك تتناول البطاطس المقلية، ووضع موزة للتحلية.

المشروب المقترح: الشاي

شطيرة زبدة الفول السوداني بالمربى

وتحتوي على طبقة من زبدة الفول السوداني وطبقة من المربى على الخبز. ويمكن تقطيع شرائح من الخيار والجزر لتغميسها مع الجبنة الكريمية.

المشروب المقترح: الحليب أو قهوة بالحليب

فتة شاورما

ويمكن تحميص الخبز اللبناني في الفرن أو المقلاة الهوائية، ووضعه في علبة الغداء، ثم إضافة الأرز الأبيض، وأخيرًا شرائح من الدجاج أو اللحمة المفرومة.

وإلى جانب هذه الوجبة، يمكن تحضير سلطة الطحينة وفرط حبات الرمان بعلبة منفصلة.

المشروب المقترح: الماء

شطيرة البيض

ويدهن عربي جبنة كريمية على قطعة خبز مع الخس والبيض المسلوق. ويضيف إليها بعضًا من الملح والفلفل الأسود.

ويمكن تقطيع شرائح من الفليفلة الحمراء والخضراء لتتناولها مع الشطيرة. ولا تنسى طبعًا وضع تفاحة في علبة الغداء.

المشروب المقترح: قهوة سوداء

سلطة سيزر

ويُعد الخضار أساسيًا في هذه الوجبة، التي تتألف من الخس المقطّع، والخبز، وشرائح الدجاج. ويمكن وضع التفاح للتحلية بسبب قلة الكربوهيدرات في هذه الوجبة.

المشروب المقترحة: قهوة سوداء

وأوضح عربي أن كل شخص يملك حرية التغيير في مكونات وكميات هذه الوجبات. ولكن، من المهم أن تكون وجبة طعامك متكاملة، حتى تستكمل يومك بنشاط.

وتعلّم عربي الطبخ من والدته التي كانت تطبخ لأسرتها يوميًا رغم أنها امرأة عاملة، ووالده الذي تعلّم الطبخ بسبب غُربته طيلة حياته تقريبًا.

وكان عربي يساعد والديه في المطبخ منذ صغره، حيث شبهه بكونه "معمل تجارب".

ونظرًا إلى أنه يحب التجارب، كان يغير دومًا في توابل الطعام، ويخترع طبخات جديدة. وأخيرًا، يستمتع برؤية ردة فعل الناس عند تذوق طبخه.

وبدأ عربي قناة الطبخ على "يوتيوب" منذ سنتين، لمشاركة تجاربه ووصفاته مع الآخرين.

واعتقد بداية أن دائرة متابعيه ستقتصر على أصدقائه وعائلته فحسب. وكانت بمثابة فرصة لمشاركة الوصفات التي سُئل عنها سابقًا.

ومع مرور الوقت، وجد أن عدد متابعيه في ازدياد، ما دفعه أكثر إلى الاستمرار في قناة "يوتيوب".