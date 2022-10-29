تزامنًا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية.. إليكم طرق الوقاية منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يشكّل اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يصادف في الـ29 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة، مناسبة لنشر التوعية حول هذا الأمر. وكانت المنظمة العالمية للسكتات الدماغية حدّدته، بغية توفير منصة عالمية لمجتمع السكتة الدماغية بهدف زيادة الوعي والعمل على الوقاية منه في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، يمكن تفادي العديد من السكتات الدماغية من خلال تغييرات نمط الحياة الصحية، والعمل مع فريق الرعاية الصحية للسيطرة على الظروف الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

إليك بعض الإرشادات للوقاية من السكتة الدماغية.

１. اختر الأطعمة والمشروبات الصحية

يمكن أن يساعدك اختيار الوجبات الصحية والوجبات الخفيفة بالحد من السكتة الدماغية. تأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضار الطازجة.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة، والدهون المتحولة، والكوليسترول، والغنية بالألياف، بتفادي ارتفاع الكوليسترول. ويمكن أن يؤدي تقليل الملح (الصوديوم) في نظامك الغذائي أيضًا إلى خفض ضغط الدم. ذلك أنّ ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم يزيدان من فرص الإصابة بسكتة دماغية.

２. حافظ على وزن صحي

زيادة الوزن أو السمنة تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. بغية معرفة إذا كان وزنك ضمن نطاق صحي، غالبًا ما يحسب الأطباء مؤشر كتلة الجسم (BMI). إذا كنت تعرف وزنك وطولك. يستخدم الأطباء أحيانًا، قياسات الخصر والورك لقياس الدهون الزائدة في الجسم.

３. مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا

يمكن أن يساعدك النشاط البدني بالحفاظ على وزن صحي، وخفض مستويات الكوليسترول، وضغط الدم. بالنسبة للبالغين، يوصى بممارسة ساعتين ونصف الساعة من النشاط البدني الهوائي المعتدل الشدة، مثل المشي السريع، أسبوعيًا. كما يوصى بأن يمارس الأطفال والمراهقون ساعة من النشاط البدني يوميًا.

４. تجنب التدخين

يزيد تدخين السجائر بشكل كبير فرص إصابتك بسكتة دماغية. إذا كنت لا تدخّن، فلا تبدأ بذلك. إذا كنت تدخّن، فإن الإقلاع عنه سيقلّل من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية.

５. قلّل من تناول الكحول

تجنّب الإفراط بشرب الكحول، حيث يمكن أن يتسبب برفع ضغط الدم. يجب ألا يشرب الرجال أكثر من كأسين في اليوم، فيما على النساء تناول كأس واحد كحد أقصى في اليوم.

６. تحكّم بحالتك الطبية

إذا كنت تعاني من أمراض القلب، أو ارتفاع الكوليسترول، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تعاني من مرض السكري، تحدث إلى طبيبك حول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.