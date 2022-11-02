منظمة الصحة: تفشي الكوليرا في لبنان لأول مرة منذ 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبوبكر، الأربعاء، أن لبنان يشهد تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ 10 سنوات.

وقال أبوبكر، خلال مؤتمر صحفي، إن "منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون يعملون مع الحكومة للحد من الانتشار واحتواء المرض من المصدر وتوفير اللقاحات والعلاج".

وأضاف أبوبكر أن وزير الصحة اللبناني والحكومة يبذلان قصارى جهدهما لاحتواء الانتشار على الرغم من مجموعة من التحديات. وتابع بالقول إنهم أكدوا أن مصدر العدوى بدأ في منطقة ريفية وينتشر إلى الجنوب.

وأكد أبوبكر أن "إحدى مهامنا الآن هي كيف يمكننا الحد من انتشار هذا إلى أجزاء أخرى من البلاد، ولكن في الوقت نفسه احتواء مصدر تفشي المرض من خلال توفير المياه النظيفة وكذلك النظافة الصحية المناسبة للسكان المحليين".