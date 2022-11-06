الصحة العُمانية تكشف عن سبب حدوث مضاعفات السكري على القدمين

دراسة: دواء لعلاج مرض السكري يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يؤثر مرض السكري على جميع أعضاء الجسم وأجهزته، ما يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات، أبرزها الإصابة بالقدم السكري.

وتُعرّف وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مصطلح القدم السكري، والذي يُطلق على مضاعفات مرض السكري وتأثيرها على القدمين.

ويتعرض مرضى السكري أكثر من غيرهم لمشاكل الإصابة بالقروح، والجروح، والالتهابات الحادة. وجميعها عوامل قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر العضو المصاب، ما لم يتم التدخل الطبي.

لماذا تحدث مضاعفات السكري..وما تأثيرها على القدمين؟

اعتلال الأعصاب نتيجة الارتفاع الدائم بسكر الدم. ويُلاحظ في شكل إحساس بالوخز أو الخدر بالقدم. وعند تفاقمه، ينتج عنه ضعف أو فقدان كامل بالإحساس بالألم والحرارة أو البرودة.

عدم إفراز كميات مناسبة من العرق لترطيب الجلد، والتي تُعتبر وظائف مهمة لسلامة القدمين. لذلك، قد يتعرض المريض للإصابة في القدم، من دون أن يشعر بذلك.

ضيق أو انسداد كامل للشرايين المغذية للقدمين. وتدل أعراض برودة القدم أو شحوبها أو ازرقاقها على ضعف التروية الدموية للقدمين. وينتج عن ذلك وصول كمية أقل من الدم. وبالتالي، وصول كمية أقل من الأكسجين، والمغذيات الضرورية لشفاء الإصابات ومكافحة العدوى.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى السكري.

وكشفت الصحة المصرية، أن مكونات الوجبة المثالية لمريض السكري عبارة عن نصف طبق من الخضار الطازجة أو المطبوخة، والنصف الآخر يتألف من ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

وأشارت الصحة المصرية إلى أن الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه يعتبران من مسببات الارتفاع الحاد المفاجئ للسكر في الدم. لذلك، من المفضل تجنب المنتجات التالية:

الخبز الأبيض

المخبوزات

الحلويات

المياه الغازية

العصائر

ومن المهم الالتزام بتناول كميات محدّدة من النشويات والسكريات يومياً، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري، وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.