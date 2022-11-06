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نشر الأحد ، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرّت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، من هشاشة العظام، التي تؤدي إلى ضعفها، بحيث تنكسر بسهولة نتيجة لسقوط طفيف أو حركة مفاجئة.

ويمكن أن تكون الكسور التي تسببها هشاشة العظام مهدّدة للحياة، وبمثابة سبب رئيسي للآلام والعجز لمدى الحياة.

الأعراض:

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا تظهر الأعراض عادة في المراحل المبكرة. وعند تطور حالة المريض، قد يشعر فيما يلي:

آلام في أسفل الظهر؛ بسبب كسر، أو تفكك الفقرات

انحناء الظهر، وقصر القامة مع مرور الوقت

كسر العظم بسهولة أكثر من المتوقع

متى يجب رؤية الطبيب:

عند التقدم في العمر، أي بلوغ 60 سنة فأكثر

بعد انقطاع الطمث عند النساء، أو استئصال المبايض

تناول الكورتيزون لعدة أشهر

عند تناول الأدوية مثل: الكورتيزون، ومضادات التخثر، وأدوية الصرع

الوقاية:

ونشرت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر "تويتر"، بعض سبل الوقاية لعظام صحية، وأبرزها: