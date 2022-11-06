دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء في دولة الإمارات، الأحد، إلغاء جميع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بداية من صباح غدٍ الاثنين.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: "نعلن اليوم إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود، بعد دراسة الوضع الوبائي في الدولة مع مراقبة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بفيروس كوفيد- 19".

تضمن القرار إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء، بحسب الظاهري. في حين سيكون لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريًا، عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم".

في حين سيقتصر استخدام تطبيق الحصن على إثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وهو ما يعني إلغاء شرط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة.

أما بالنسبة للفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعاليةـ، وفقا للظاهري.

وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات إلى أنه سيتم إدراج فيروس كوفيد- 19 في برنامج الترصد النشط الوطني للأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة. إلى جانب الإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج، والإبقاء على فترة العزل لمدة خمسة أيام للمصابين بكوفيد-19.