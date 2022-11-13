يصيب الجهاز الهضمي.. ما أبرز أسباب الإصابة بداء الرتوج؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، من أعراض داء الرتوج، الذي ينتج بسبب تكونّ جيوب متورمة في الغشاء المخاطي للقناة الهضمية وخاصة القولون.

ويحدث داء الرتوج عادة نتيجة لارتفاع الضغط بين تجويف الأمعاء والجدار.

ما أبرز أعراضه؟

القيء

الغثيان

الحمى

ألم البطن

الإمساك

الإسهال بشكل أقل شيوعًا

النظام الغذائي الغني بالدهون وقليل الألياف

الأسباب

الشيخوخة

السمنة

التدخين

ونوهت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأبرز طرق الوقاية، والتي تشمل كلًا من تناول المزيد من الألياف، وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التدخين.