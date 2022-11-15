ما سر المادة السامّة الموجودة في القرفة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد سمعت وقرأت كثيرًا عن الفوائد التي تتمتع بها القرفة وتأثيرها على الجسم.. لكن هل تعلم أنها قد تكون سامّة أحيانًا؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يتواجد نوعان من القرفة، وهما Ceylon Cinnamon وCassia Cinnamon.

وفي الواقع، يُسمح باستخدام النوعين.

ويُعتبر النوع الثاني، أي Cassia Cinnamon، الأكثر استخدامًا في المنتجات الغذائية. وفيما يتعلق بالسميّة، فإن سببها وجود مادة الكومارين، التي يؤدي تناولها بكميات كبيرة ولمدة طويلة إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

ويحتوي النوع الثاني من القرفة على كمية أكبر من مادة الكومارين، مقارنة بالنوع الأول، أي Ceylon Cinnamon.

وتشير التقارير العلمية إلى أن استهلاك القرفة من النوع الثاني كتوابل في الغذاء، وبالأوجه المتعارف عليها، قد لا يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية.

ولكن، توصي الهيئة بالاعتدال في تناول المشروبات والأغذية التي تحتوي على القرفة من النوع الثاني، تجنبًا لأي أعراض صحية قد تحدث نتيجة تناول كمية أعلى من تلك الموصى بها من مادة الكومارين.