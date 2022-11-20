من بينها صعوبة البلع.. ما أبرز أعراض إصابة الأغشية المخاطية للفم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الأغشية المخاطية للفم تتمتع بأهمية فسيولوجية في الكلام، والمضغ، والبلع، فما أبرز أعراض إصابتها؟

حويصلات أو تآكلات أو حروق على غشاء الشفتين

عند الإصابة في الأغشية الداخلية للحنك والفكّين، يكون هناك آلام شديدة وشعور بعدم الراحة

وتكمن أبرز المضاعفات بتغيرات في مظهر الفم واللسان، وصعوبة البلع أو الكلام، إضافة إلى التهابات في الأغشية المخاطية، وجفاف الفم.

وتنصح مدينة الملك سعود الطبية، عبر "تويتر"، بالامتناع عن التدخين، وتجنب التعرض المفرط للشمس، ومراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري للوقاية من مثل هذه الإصابات.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أبرز الأسباب التي يمكن أن تكمن وراء رائحة الفم الكريهة.

فما أبرزها؟

عدم الاعتناء بنظافة أطقم الأسنان

جفاف الفم

التبغ ومشتقاته

تناول بعض الأطعمة، مثل البصل والثوم

أسباب أخرى، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، والتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب اللوزتين

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أمراض الفم تنجم عن مجموعة من عوامل الخطر القابلة للتغيير، بما في ذلك استهلاك السكر، وتعاطي التبغ والكحول، وسوء النظافة الصحية، وما ترتكز عليه هذه العوامل من محددات اجتماعية وتجارية.

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