منها الخضار الورقية والحبوب..كيف يمكن أن يحصل جسمك على فيتامين "ك"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر فيتامين (ك) من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها.

وكشف الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية عن مصادره الطبيعة في تغريدة على موقع "تويتر".

مصادره الطبيعية:

الخضار الورقية الخضراء، مثل البروكلي والسبانخ

الحبوب، مثل الفاصولياء والبازلاء

البكتيريا في الأمعاء

متوفر بكميات صغيرة في اللحوم والألبان

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البالغين يحتاجون إلى حوالي 1 ميكروغرام يوميًا من فيتامين (ك) لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

ويحصل غالبية الأشخاص على جميع الفيتامينات والمعادن من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.

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