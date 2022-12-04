8 أسباب قد تؤدي إلى فقر الدم..ما هي؟

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تنحصر أعراض فقر الدم بالإرهاق، أو الخمول فقط، إذ يمكن لفقر الدم أن يتسبب أيضًا بتساقط الشعر، وفقدان القدرة على التركيز، وغيرها من الأعراض.

وينتج فقر الدم بسبب التراجع في عدد كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأوكسجين من الرئة إلى كافة أجزاء الجسم، وعادةً ما يتسبب نقص الحديد في الجسم بهذه الحالة.

وسلّط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة عبر "تويتر" الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم، وأبرزها:

البواسير

قرحة المعدة والاثني عشر

المعالجة بالأسبرين

دوالي المريء

سرطان القولون والمعدة

الديدان

وجود ألياف في الرحم

التبرع بالدم بشكلٍ متكرر

ونظرًا لكمية الدم التي تفقدها النساء بسبب الدورة الشهرية، والولادة، تنتشر حالات فقر الدم بين النساء بشكلٍ أكبر مقارنةً بالرجال، ويمكن معالجتها من خلال تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين "B12".

وتُعتبر الإصابة بفقر الدم حالة نادرة بين الرجال، لانعدام المسببات الطبيعية لتلك الحالة.

ويعني افتقار الرجال لعنصر الحديد أمرًا أشد خطورة، كالإصابة بسرطان القولون.

ولتجنّب أعراض فقر الدم، يُنصح بمد الجسم بالحديد يوميًا.

وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالحديد: