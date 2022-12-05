كيف يشكل تغير المناخ أكبر تهديد على صحة الإنسان؟

نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

مع تسجيل العديد من البلدان درجات حرارة قياسية.. إليك أثر الحرارة على جسمك وعقلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد كوكب الأرض تأثيرات حقيقية بسبب ظاهرة التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل كبير على صحتنا بطرق عديدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في مصر، بتغريدة على موقع "تويتر"، أن تغيّر المناخ قد يتسبب في الوفاة والمرض نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة.

وقدمت بدورها بعض الأمثلة لظواهر جوية تشمل ما يلي:

موجات الحر

العواصف

الفيضانات

تعطل النظم الغذائي

زيادة الأمراض حيوانية المنشأ

الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه والنواقل

مشاكل الصحة النفسية

ويُعد تغير المناخ بمثابة أكبر تهديد للصحة عرفته البشرية، بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية في مصر.

ويُعد تغير المناخ بمثابة أكبر تهديد للصحة عرفته البشرية، بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية في مصر.