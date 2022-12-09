نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

تبدأ بحكة العين وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .. ما هي متلازمة شوغرن وما أسبابها؟

ما هي متلازمة رامسي-هانت.. المرض الذي أصاب وجه جاستن بيبر بشلل نصفي؟

أعراضها تشمل الاكتئاب وتساقط الشعر.. ما هي "متلازمة ما بعد فيروس كورونا الحاد" وما مدى انتشارها بين المرضى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المطربة العالمية، سيلين ديون، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أنها تعاني من مشاكل صحية منذ مدة طويلة دفعتها لإرجاء جولتها الأوروبية، التي كانت مرتقبة خلال شهر فبراير/ شباط.

وقالت: "كان من الصعب حقًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدّث عن كل ما مررت به.. شُخصّت بإصابتي باضطراب عصبي نادر جدًا أخيرًا، يُعرف بمُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، الذي يصيب 1 من كل مليون شخص".

وتابعت المطربة الشهيرة: "بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعرف حاليًا أنها السبب وراء التشنجات التي أعاني منها".

وتؤثر هذه التشنجات على كل جانب من حياة ديون اليومية، فتتسبّب لها أحيانًا بصعوبات في المشي، كما تعيق قدرتها على استخدام أحبالها الصوتية بالطريقة المعتادة.

متلازمة الشخص المُتَيَبِّس

تتسبب متلازمة الشخص المُتَيَبِّس بتصلّب العضلات وتشنّجها، وزيادة الحساسية تجاه المنبّهات مثل الصوت والضوء، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

وقالت الدكتورة إميلي سامي مخيبر من مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس في مؤسسة "جونز هوبكنز ميديسن": "كثيرًا ما ترتبط بالتشنجات العضلية، التي يمكن أن تكون حادّة.. ويمكن أن تتسبب بالسقوط، والألم الشديد، وإعاقة كبيرة".

ويمكن أن تكون هذه التشنجات قوية بما يكفي لكسر العظام، فأي سقوط قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

ما الذي يسبّب متلازمة الشخص المُتَيَبِّس؟

يُعتقد أن متلازمة الشخص المُتَيَبِّس لها سمات مرض مناعي ذاتي، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

ونظرًا إلى ندرة المرض وغموض أعراضه، غالبًا ما يسعى الأشخاص إلى الحصول على رعاية للألم المزمن قبل حصولهم على رعاية عصبية.

وكمعدل وسطي، يستغرق الأمر حوالي سبع سنوات كي يحصل شخص ما على تشخيص لمتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، بحسب قول الدكتور سكوت نيوسوم، مدير مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس.

كيف يتم علاج متلازمة الشخص المُتَيَبِّس؟

لا يوجد علاج معروف لمتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، لكن الأدوية قد تخفّف الأعراض. ويمكن أن تساعد أدوية الغلوبيولين المناعي بتقليل الحساسية تجاه محفزات الضوء أو الصوت، ما قد يساعد بتجنب السقوط أو التشنجات.

ويمكن أن تكون مسكنات الألم، والأدوية المضادة للقلق، ومرخيات العضلات جزءًا من علاج هذا المرض. ويستخدم مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس أيضًا حقن "توكسين البوتولينوم".

وقالت مخيبر: "إذا تُرك المرض من دون علاج، يمكن أن يعيق مسار الحياة اليومية".

ولكن مع العلاج، يمكن السيطرة على الأعراض.

وأكدت المطربة العالمية أنها تتلقى حاليًا العلاج الذي تحتاجه على يد فريق ممتاز من الأطباء.

وقالت: "أفتقد الجميع كثيراً.. ولا أطيق الانتظار كي أكون على خشبة المسرح وأُغني لكم".

وفي الوقت الحالي، تحتاج ديون إلى التركيز على وضعها الصحي، متأملة أن تكون على طريق التعافي.