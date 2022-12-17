5 خطوات سهلة كي تتمتّع بصحة خضراء

نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح الهادفة للتمتع بصحة جيدة، وذلك ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر "عش بصحة"، بأن هناك 5 خطوات يمكنها أن تجعل الصحة خضراء، وهي: زراعة نبتة داخل وخارج المنزل، واستبدال قارورة الماء البلاستيكية بعلبة قابلة لإعادة التعبئة.

ونصحت الوزارة كذلك باستبدال قيادة السيارة، بممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى أماكن قريبة، إلى جانب استبدال الكهرباء بأشعة الشمس خلال النهار، والامتناع عن التدخين، وعدم رمي مخلفات السجائر في البيئة.

إليكم نظرة على 5 خطوات سهلة في الانفوغراف أعلاه، تجعل صحتكم خضراء: