نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة الهندي الجمعة إن الشركة الهنديّة المُصنّعة لشراب السّعال المُرتبط بما لا يقل عن 18 حالة وفاة في أوزبكستان، أوقفت الإنتاج بعد تحقيق أجراه منظّمو الأدوية.

وأشارت وزارة الصحة في أوزباكستان إلى أن شراب السعال "Doc-1" المصنوع من قِبَل شركة الأدوية الهنديّة "Marion Biotech" احتوى على محلول سام يُدعى "إيثيلين جلايكول".

وأفادت الوزارة الأوزباكستانيّة بفصل 7 موظّفين بسبب الإهمال، وتسليم جميع الوثائق ذات الصّلة لسلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق.

وذكرت الوزارة أيضًا استخدام أولياء الأمور شراب السّعال بشكلٍ غير صحيح.

وخلال تغريدة الجمعة، أكّد وزير الصّحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، إيقاف جميع أنشطة تصنيع شركة "Marion Biotech" في مقرّها الرئيسي بولاية أوتار براديش الشماليّة اعتبارًا من مساء الخميس "مع إجراء المزيد من التحقيقات" بعد عمليّة تفتيش من قِبَل وكالة تنظيم الأدوية الهنديّة.

ولم يتسن الوصول إلى شركة "Marion Biotech" على الفور للحصول على تعليق.

وقال الرئيس القانوني للشركة، حسن هاريس، لوكالة الأنباء الهنديّة "ANI": "نحن في انتظار التقارير، وتم تفتيش المصنع. وأوقفنا إنتاج جميع الأدوية".

وفي بيان صدر الثلاثاء، أوضحت جمهوريّة أوزبكستان استخدام الآباء شراب "Doc-1 Max" بشكلٍ غير صحيح كعلاجٍ للبرد بمفردهم، أو بناءً على توصية من البائعين بالصيدليات، ما أدّى لمعاناة الأطفال الذين تناولوا الدواء بضيقٍ تنفسي.

وأفادت وزارة الصحة الأوزباكستانيّة في البيان أن الأطفال المتوفّين استهلكوا جرعة تراوحت من 2.5 إلى 5 مليلتر من الدواء في المنزل ليومين إلى 7 أيّام قبل نقلهم إلى المستشفى.

ويتجاوز ذلك الجرعة المعياريّة للأطفال.

وأشارت الوزارة إلى إعطاء الدّواء لجميع الأطفال دون وصفة طبيّة.

ولم يتّضح بعد عدد الأطفال الذين استهلكوا شراب السعال الملوّث بـ"إيثيلين جلايكول"، أو الذين تم إعطاؤهم كميّة تتجاوز الجرعة القياسيّة، أو كليهما.

وتتواجد مادة "إيثيلين جلايكول" بشكلٍ شائع في مضادات التجمّد المستخدمة بالسيارات.

ويمكنها التسبّب بتلف الدّماغ، والرّئتين، والكبد، والكِلى، والوفاة في حال استهلاكها.