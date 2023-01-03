(CNN)-- باتت الواقيات الذكرية متاحة في الصيدليات الفرنسية بشكل مجاني للشباب الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا، كجزء مما أطلق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ثورة صغيرة في الرعاية الصحية الوقائية".

دخلت الاستراتيجية الصحية الجديدة، التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا بين الشباب في فرنسا، حيز التنفيذ في رأس السنة وأعلنها ماكرون في ديسمبر/ كانون الأول. كان يستهدف في البداية أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عامًا، ولكن تم تمديده لاحقًا ليشمل القصر.

ستكون وسائل منع الحمل الطارئة متاحة أيضًا مجانًا لجميع النساء دون وصفة طبية اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، وفقًا لتغريدة من المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، الاثنين.

منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2022، أصبح بإمكان النساء الفرنسيات دون سن 26 عامًا الوصول إلى وسائل منع الحمل المجانية. وشمل ذلك الاستشارات مع الأطباء أو القابلات والإجراءات الطبية المرتبطة بوسائل منع الحمل المختارة.

وتأتي الإجراءات الأخيرة في الوقت الذي تقدر فيه السلطات الصحية أن معدل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في فرنسا ارتفع بنحو 30٪ في عامي 2020 و 2021، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال ماكرون في ديسمبر/ كانون الأول: "إنها ثورة صغيرة في مجال الرعاية الصحية الوقائية. من الضروري أن يحمي شبابنا أنفسهم أثناء الجماع".