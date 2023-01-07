كيف تُسعف مريضًا بالسكتة القلبية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بسكتة قلبية، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها على الفور!

يموت حوالي 70٪ إلى 90٪ من الأشخاص الذين يصابون بسكتة قلبية، في الولايات المتحدة، قبل وصولهم إلى المستشفى، بسبب عدم مساعدتهم بشكل صحيح.

كيف تبدو السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف قلب الشخص عن النبض بشكل مفاجئ.

ويمكن أن تشمل العلامات التحذيرية كلًا من ضيق التنفس، وخفقان القلب، وضيق الصدر. ولكن، تحدث السكتة القلبية أحيانًا دون سابق إنذار.

ولن يكون لدى الشخص المصاب بسكتة قلبية أي نبض، كما أنه لن يستجيب للصوت أو اللمس. وفي الواقع، سيُصدر صوتًا يُشبه اللهاث، وهو ليس تنفسًا حقيقيًا، ولكنها ردّ فعل يحدث عندما لا يحصل الدماغ على ما يكفي من الأكسجين.

ما الذي يسبب السكتة القلبية؟

قد يكون سبب إصابة السكتة القلبية هو عدم انتظام ضربات القلب، والتي تُعرف باسم اضطراب النظم القلبي.

وقد تحدث السكتة القلبية أيضًا بسبب الصعق بالكهرباء، أو الغرق، أو الاختناق، أو ضيق التنفس، أو الصدمة.

ويُذكر أن الضربة القوية على الصدر، كما هو الحال بالنسبة للاعب البيسبول، يمكن أن تُخرج القلب من إيقاعه.

ماذا تفعل أولًا؟

اتصل بالإسعاف

إذا رأيت شخصًا يعاني من أعراض السكتة القلبية، فاتصل برقم الإسعاف فورًا. تريد الحصول على مساعدة احترافية في أسرع وقت ممكن. وعندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم إلى المخ والرئتين، قد يصاب الشخص بتلف في الدماغ أو يموت في غضون دقائق.

وفي حال كان هناك شخص آخر من حولك، قسّم الواجبات. يجب على شخص واحد الاتصال بالإسعاف، بينما يبحث شخص آخر عن مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

ويمكن أن تساعد هذه الأجهزة خفيفة الوزن في إعادة قلب الشخص إلى إيقاعه المنتظم. وغالبًا ما توجد في الأماكن العامة مثل المطارات، والمكاتب، والمدارس.

ابدأ بعملية الإنعاش القلبي الرئوي

بعد استخدام الجهاز، أو في حال لم تستطع الحصول على واحدًا، ابدأ في الضغط على الصدر.

وعند وضع يديك في منتصف صدر الشخص، اضغط بقوة بمعدل 100 إلى 120 نبضة في الدقيقة.

وقالت الدكتورة كوميلا ساسون، طبيبة طوارئ ونائبة الرئيس للعلوم والابتكار لرعاية القلب والأوعية الدموية في حالات الطوارئ مع جمعية القلب الأمريكية: "إنك تتصرف حرفيًا مثل القلب الخارجي".

وتابعت أن الأمر يمكن أن يكون متعبًا.

وإذا كان هناك شخص آخر في الجوار، اجعله يتولى الأمر عندما تحتاج إلى استراحة.

وإذا لم يعرف من حولك كيفية ممارسة الإنعاش القلبي الرئوي، اطلب منهم مشاهدتك أولاً.

وقالت ساسون: "هذا ما نفعله في غرفة الطوارئ".

كيف تستطيع التدرب؟

تقدم العديد من المنظمات تدريبات حول ممارسة الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

وتقدم جمعية القلب الأمريكية والصليب الأحمر والعديد من المنظمات المحلية دورات تدريبية شخصية.

وتقدم جمعية القلب والصليب الأحمر أيضًا دورات تدريبية عملية مع مدربين عبر الإنترنت.