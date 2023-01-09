بأمريكا.. الموافقة على أول لقاح لنحل العسل على الإطلاق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت وزارة الزّراعة الأمريكيّة (USDA) على أوّل لقاح على الإطلاق لنحل العسل للوقاية من مرض الحضنة الأمريكيّة، وهو مرض بكتيري قاتل يمكنه تدمير مستعمرات نحل العسل بحسب ما ذكره مسؤولون.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكيّة لـCNN إنّها أصدرت ترخيصًا مشروطًا للقاح لشركة "Diamond Animal Health"، وهي الشّركة المصنّعة المتعاونة مع "Dalan Animal Health"، في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكيّة في بيان شاركته عبر البريد الإلكتروني: "نأمل أن يساعد توفّر هذا المنتج في الوقاية و/أو العلاج من مرض الحضنة الأمريكيّة لدى نحل العسل نظرًا لدوره المركزي في الزراعة الأمريكية (لدوره في التلقيح على سبيل المثال)".

وعبر موقعها الرّسمي على الإنترنت، وصفت خدمة البحوث الزراعيّة للوزارة مرض الحضنة الأمريكيّة بأنّه "من أكثر أمراض حضنة نحل العسل انتشارًا وتدميرًا".

وفي بيان صدر في 4 يناير/كانون الثاني، أفادت شركة "Dalan Animal Health" المُنتجة للّقاح أن طريقة العلاج الأوليّة لمرض الحضنة الأمريكيّة هي حرق النحل، وخلايا النّحل المصابة، بالإضافة إلى العلاج بالمضادّات الحيويّة.

وفي البيان، أوضح مالك شركة "Tauzer Apiaries"، وعضو مجلس إدارة جمعيّة النّحالين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تريفور تاوزر: "هذه خطوة مشوّقة نحو الأمام لمربّي النحل لأنّنا نعتمد على العلاج بالمضادات الحيويّة الذي يتمتّع بفعاليّة محدودة، ويتطلّب الكثير من الوقت والطّاقة لتطبيقه على خلايا النحل الخاصّة بنا".

وأضاف: "إذا تمكّنا من منع العدوى في خلايا النّحل خاصتنا، فيمكننا تجنّب العلاجات المكلفة، وتركيز طاقتنا على العناصر المهمّة الأخرى للحفاظ على صحّة النّحل".

ووصفت الرئيسة التّنفيذيّة لشركة "Dalan"، آنيت كلايزر، اللقاح في البيان بأنّه "بمثابة اختراق في مجال حماية نحل العسل"، وشرحت: "سيزيد النّمو السكاني العالمي وتغيّر المناخ من أهميّة تلقيح نحل العسل لتأمين إمداداتنا الغذائيّة".

وأضافت كلايزر: "نحن على استعداد لتغيير طريقة رعايتنا للحشرات، ما يؤثّر على إنتاج الغذاء على نطاقٍ عالمي".

وعلى عكس اللقاحات التقليديّة، لا يُحقن نحل العسل باستخدام إبرة.

وبدلاً من ذلك، فإنه يُمزج مع "علف ملكات النحل"، والذي يتناوله النّحل العامل وفقًا لبيان "دالان".

ويقوم النّحل العامل بدمج اللقاح في غذاء ملكات النّحل، والذي يُقدّم بدوره لإطعام ملكة النّحل.

وبمجرّد أن تستهلك ملكة النّحل الغذاء المحمّل باللقاح، "تودع أجزاء من اللقاح في مبايضها"، بحسب شركة "دالان"، ثم تُولد يرقات الملكة متمتّعةً بالمناعة ضد المرض.

وذكرت الشركة أن اللقاح سيكون متاحًا للشّراء بالولايات المتحدة في عام 2023.