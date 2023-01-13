دراسة ترجح إصابة أكثر من 900 مليون شخص بفيروس كورونا في الصين فقط

بالتوازي مع تفشّي كورونا في الصين.. إليكم قائمة بالدول الأوروبية التي تفرض قيودًا على الوافدين منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت دراسة صينية، نشرتها وسائل إعلام حكومية، بأن أكثر من 900 مليون شخص في الصين أصيبوا "على الأرجح" بفيروس كورونا، ويقول ما يقرب من 80% من المصابين إنهم في حالة أسوأ من الإصابة بالإنفلونزا.

وأصدر فريق بحثي من المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين تقريرًا عن إصابات "كوفيد-19"، والذي حلل بشكل منهجي خصائص انتقال الفيروس وأعراض الأشخاص المصابين والاختلافات بين السكان والمناطق. ونشرت شبكة المراقبين الاقتصاديين الإعلامية نتائج البحث.

وبحسب الدراسة، بلغ الوباء ذروته في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد حوالي 13 يومًا من بدء تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، بلغت الإصابات ذروتها في كل مكان في البلاد.

وبحسب البحث، تشير البيانات إلى أنه اعتبارا من 11 يناير/كانون الثاني 2023 وصل معدل الإصابة التراكمي إلى 64%، مع إصابة 900 مليون شخص.

وفيما يتعلق باختلافات معدلات العدوى الإقليمية، أظهر التقرير أن المقاطعات الثلاث الأولى التي سجلت أعلى معدل إصابة تراكمي، كانت جميعها في غرب الصين، بنسبة 91% في مقاطعة قانسو، و84% بمقاطعة يوننان، و80% في مقاطعة تشينغهاى.