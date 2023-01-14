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بكين، الصين (CNN)-- توفي قرابة 60 ألف شخص في الصين جراء كوفيد-19، منذ أن تخلت البلاد فجأة عن سياستها المُشددة "صفر كوفيد" في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، حسبما قال مسؤول صحي من مفوضية الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي السبت.

قال جياو ياهوي، رئيس قسم الشؤون الطبية في NHC، إن الصين سجلت 59,938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد – 19، في الفترة من 8 ديسمبر/ كانون الأول إلى 12 يناير/ كانون الثاني. من بينها 5,503 وفاة نجمت عن فشل تنفسي سببته عدوى فيروس كورونا، إضافة إلى 54,435 حالة وفاة كانت لأشخاص أصيبوا بالوباء وكذلك الأمراض الأساسية، مثل السرطان والقلب والأوعية الدموية.

سبق أن أدرجت الصين مرضى كورونا المصابين بفشل تنفسي فقط على أنهم توفوا بسبب الفيروس. بعد شهر من يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت الصين فقط عن وفاة 37 شخصًا من الحالات المحلية، وفقا لأرقام أعلن عنها الموقع الإلكتروني لمركز الحماية والسيطرة على الأمراض في الصين – حتى مع تفشي المرض في المستشفيات ومحارق الجثث وسط ارتفاع واضح لكوفيد- 19 عدة مدن.

اتهمت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الصين بـ"تقليل تمثيل" شدة التفشي الحالي، بينما حث كبار مسؤولي الصحة العالميين بكين على أن تشارك المزيد من البيانات عن انتشار كورونا المتفجر في الصين، مع ظهور تقارير عن اكتظاظ المستشفيات ودور الجنازات.

وقال جياو، المسؤول الصحي الصيني، إن الزيارات السريرية وحالات كوفيد المعالجة في المستشفيات قد بلغت ذروتها بالفعل.

وفقا لـNHC، تراجعت الزيارات السريرية - في كل من المدن والمناطق الريفية - منذ بلغوها الذروة حين زار أكثر من 2.86 مليون شخص العيادات في 23 ديسبمر/ كانون الأول 2022.

في 12 يناير/ كانون الثاني، زار أكثر 477 ألف شخص العيادات في جميع أنحاء الصين، حسبما قال جياو السبت.

وقالت مفوضية الصحة الوطنية إن عدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات وصل ذروته أيضًا في 5 يناير/ كانون الثاني، عندما دخل 1.63 مليون شخص المستشفيات، ولا يزال 1.27 مليون شخص في المستشفى منذ يوم 12 يناير/ كانون الثاني، وفقا لجياو؟