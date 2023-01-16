"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكنّ فريق طبّي في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في السعودية من إزالة إبرة خياطة من معدة مريضة تبلغ من العمر 30 عامًا بعد ابتلاعها عن طريق الخطأ، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمستشفى الأحد.

وتم تحويل هذه الحالة من إحدى المستشفيات بسبب معاناة المريضة من آلام في البطن.

وبعد إجراء الفحوصات الطبيّة، والخضوع للأشعّة المقطعيّة، تبين وجود ثقب في جدار المعدة نتيجة انغراس الإبرة، واضطر الأطباء لاستخراجها بسرعة لتجنّب حدوث المزيد من الضّرر.

وقرّر الفريق الطبّي في قسم الجهاز الهضمي تنويم المريضة، وإخراج الإبرة عبر منظار المعدة بعد تركيب أنبوب وقائي في المريء.

واستخرج الفريق الإبرة من دون الحاجة لتدخلٍ جراحي، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة لثلاثة أيام قبل خروجها من المستشفى.