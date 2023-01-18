لماذا يشعر المصابون بالروماتيزم بالألم في فصل الشتاء؟

نشر الأربعاء ، 18 يناير / كانون الثاني 2023

خطوة بخطوة لتحضير حساء الحمص.. ما هي فوائده في فصل الشتاء؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مصاب بالروماتيزم؟ وتشعر بزيادة أوجاعك خلال فصل الشتاء تحديدًا؟ تُوضح وزارة الصحة السعودية سبب هذا الوجع، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وبداية، تتمدّد المفاصل بسبب الأجواء الباردة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن سماكة السائل الزليلي (الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل) تتزايد. وبالتالي، تكون المفاصل أكثر صلابة وحساسية للألم.

وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتقليل الأعراض والآلام: