لماذا يشعر المصابون بالروماتيزم بالألم في فصل الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مصاب بالروماتيزم؟ وتشعر بزيادة أوجاعك خلال فصل الشتاء تحديدًا؟ تُوضح وزارة الصحة السعودية سبب هذا الوجع، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".
وبداية، تتمدّد المفاصل بسبب الأجواء الباردة.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن سماكة السائل الزليلي (الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل) تتزايد. وبالتالي، تكون المفاصل أكثر صلابة وحساسية للألم.
وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتقليل الأعراض والآلام:
- لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب مضاعفات الروماتيزم
- ارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء مفاصلك
- تجنب التعّرض للهواء البارد، مع المحافظة على نشاطك البدني داخل المنزل
- تغطية أكبر قدر ممكن من جسمك بملابس دافئة، عندما تضطر للخروج في الهواء الطلق
- تدليك المفاصل التي تؤلمك