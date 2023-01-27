كيف تحمي نفسك من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل أجواء الأمطار الرعدية التي تشهدها السعودية، شاركت وزارة الصحة بالمملكة المواطنين عددا من النصائح خلال عدم الاستقرار الجوي، على حسابها الرسمي على تويتر.
تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى نصائح الصحة السعودية للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية:
- التحقق من حالة الطقس من المصادر المعتمدة
- الحرص على عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة
- إغلاق النوافذ بشكل محكم
- القيادة ببطء وحذر
- الابتعاد عن لمس الأسلاك الكهربائية
- فصل الأجهزة الإلكترونية أثناء هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية
- الابتعاد عن أماكن تجمع المياه الراكدة
وبالمثل، شاركت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، التي تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة في معظم المناطق، مزيدًا من النصائح على موقعها الإلكتروني، تجنّب المواطنين والمقيمين مخاطر الأمطار الغزيرة، والصواعق، والعواصف الرعدية.
- عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية
- عدم محاولة السير او السباحة في المياه المتدفقة، أو البرك، ومجاري الأودية والسدود
- عدم استخدام السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، إذ أن المياه الجارفة قد تفقدك السيطرة على المركبة
- مغادرة السيارة عند هبوب رياح شديدة والاتجاه نحو أقرب مكان آمن للاحتماء، اذ يمكن ان تنقلب السيارة
- الاحتماء داخل أقرب مبنى أو داخل السيارة أثناء العواصف الرعدية
- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية، والمنفردة، وأعمدة الكهرباء أثناء العواصف الرعدية
- تجنب الوقوف في المناطق المرتفعة، وعلى أسطح المباني، أثناء العواصف الرعدية
- تجنب إستخدام الهواتف المتحركة في الخارج بأماكن مفتوحة أثناء العواصف الرعدية إلا عند الضرورة
- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية، والأبواب المعدنية، أثناء العواصف الرعدية