قد تسبب ما يُعرف بـ"تسوس العظام".. ما هي القرحة الجلدية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن القرحة الجلدية قد تتسبب بما يُعرف بـ"تسوّس العظام"؟

وفي فيديو منشور عبر موقع "تويتر"، عرّف الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية القرحة الجلدية بكونها فقدان الجلد في منطقة معيّنة، وظهور طبقة الجلد السطحيّة.

ولا تُقاس القرحة الجلدية بدرجة عمقها فقط، بل بكميّة الدّم التي تصل إليها، وكميّة الميكروبات البكتيرية التي تحملها داخلها، وفقًا لما ذكره الفيديو.

ويؤخّر عدم وصول الدّم إلى المنطقة من قدرة القرحة على الالتئام.

وعند تجمّع العوامل الثلاثة المذكورة في الأعلى، قد تتغلغل القرحة الجلدية حتّى تصل إلى العظام، وتسبّب ما يُعرف بـ"تسوّس العظام".

ويؤدّي ذلك التآكل لفقدان العظم لحيويته نتيجةً للصديد البكتيري الذي يؤثّر عليه، ويتسبب بحالة تُدعى "التهاب العظم" أو "osteomyelitis".

وفي حال عدم استجابة المصاب للمضادات الحيويّة، قد تكون هناك حاجة لاستئصال العظم المُصاب، أي القيام بعمليّة بتر.