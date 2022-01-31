تريد التأكد من فعالية كمامة "N95"؟ هذا ما عليك البحث عنه قبل شرائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خضم انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، وصفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كمامات التنفس المناسبة التي وافق عليها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية - مثل كمامات "N95" - بأنها تقدم "أعلى مستوى من الحماية".

وقالت المحلّلة الطبية لدى CNN الدكتورة لينا وين إن "الأقنعة القماشية ليست أكثر من مجرد زينة للوجه. ولا مكان لها في ظل انتشار أوميكرون".

وأضافت وين أنه في الأماكن المزدحمة "يُنصح بوضع كمامات KN95 أو N95"، والتي تبلغ كلفتها بضعة دولارات.

ونظرًا لوجود مواد معينة فيها - مثل ألياف البولي بروبلين - والتي تعمل كحواجز ميكانيكية وكهروستاتيكية، فإن هذه الكمامات تمنع بشكل أفضل الجزيئات الدقيقة من الوصول إلى الأنف أو الفم، ويجب أن تكون مناسبة لوجهك لتعمل بشكل صحيح.

وتستطيع كمامات "N95" التي تغطي الوجه بشكل صحيح والمعتمدة من المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية أن ترشح ما يصل إلى نسبة 95% من الجزيئات في الهواء.

ولدى المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية قائمة بكمامات التنفس "N95" المعتمدة.

ويجب أن يكون لهذه الكمامات شكل الكوب أو طية مسطحة أو شكل منقار البط؛ شريطان يدوران حول الرأس؛ جسر أنف سلكي قابل للتعديل؛ والعلامات المناسبة التي تشير إلى موافقة المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولدى الوكالة أيضًا معاير لتحديد كمامات "N95" المزيفة، والتي تشمل الغياب التام للعلامات على الكمامة أو تُكتب عليها عبارة المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بشكل غير صحيح.

إليك ما يجب البحث عنه للتأكد من أن كمامة "N95" الخاصة بك تتوافق مع المعيار الذي حدّده المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية، اعتمادًا على العلامة التجارية والتصميم، بحسب الإنفوغراف أعلاه: