قد يكون الامتناع عن تناول الطعام لمدة 16 إلى 18 ساعة في اليوم مفتاحاً لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية. وتقترح مراجعة لدراسات سابقة أُجريت على الحيوانات والبشر في مجلة تُدعى "The New England Journal of Medicine" أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل ضغط الدم، ويساعد على إنقاص الوزن، والعيش لفترة أطول.

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019