لجأت القرى والمدن في الصين إلى استخدام طائرات بدون طيار مزودة بمكبرات صوت للقيام بدوريات في الشوارع وتوبيخ الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة في الأماكن العامة وسط تفشي فيروس كورونا، حسب وسائل الإعلام الصينية الحكومية. نشرت كل من شينخوا وصحيفة جلوبال تايمز مقاطع فيديو لطائرات بدون طيار تنبه الناس في المناطق الريفية لضرورة ارتداء الأقنعة في "هذه الأوقات". وانتشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بشكل واسع وتم الإشادة بها كوسيلة جديدة لزيادة الوعي بالمرض.

نشر السبت ، 01 فبراير / شباط 2020