طفلة تفارق الحياة بعد دقيقة فقط من بدء عملية لاستئصال اللوزتين

توفيت بايسلي كوجسديل، وهي فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات من ولاية كارولينا الجنوبية، بعد دقيقة واحدة من بدء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين.

عم الطفلة، كاميرون ترولوك، قال إن بايسلي "كانت مرحة ونشيطة وكانت تبقينا فرحين دائماً"، مشيراً إلى أنها كانت دائماً "نور" العائلة وأنها أحبت الكل وكانت تحرص على أن يبقى الجميع قريبين.

وذهبت بايسلي الجمعة المنصرم إلى مستشفى لاستئصال اللوزتين، وبحسب ما ذكرت عائلتها فإن الطفلة كانت بصحة جيدة دون أي مشاكل، ما عدا شخيرها أثناء نومها.

من جانبها، ذكرت ماري بيث ترولوك، وهي جدة بايسلي، أن الصغيرة "لم تكن خائفة عند ذهابها للعملية. كانت تبتسم وكانت سعيدة، لم يكن هناك خطب ما".

لكن العائلة تقول إن قلب بايسلي توقف بعد دقيقة من بدء العملية، ولم يتمكن الأطباء من إنعاشها. وأشارت الجدة إلى أنها تشتاق لبايسلي، واستطردت قائلة "لا نعرف كيف تحدث هذه الأمور لكننا نعرف أنها مشيئة الله، وهذا ما سيجعلنا نتخطى الأمر، لأنها مشيئة الله".