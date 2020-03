يحاول الناس في جميع أنحاء العالم حماية أنفسهم من فيروس كورونا وهذا سيحدث من خلال التعليم والوقاية. ميليندا غونزاليس ، مالكة شركة "All For You Cleaning" ، تقول إن رش الأسطح ومسحها فقط لا يكفي، وهي تعتمد على التكنولوجيا لتجاوز روتين التنظيف المعتاد وتطهير المناطق المنسية