مقابر ضحايا فيروس كورونا في إيران.. صور أقمار صناعية تكشف حجم الكارثة

(CNN)-- تظهر صور أقمار اصطناعية حصلت عليها CNN نظرة داخلية على مقبرة في إيران في ظل معركتها مع تفشي فيروس كورونا، حيث يوجد ما لا يقل عن 10755 حالة مؤكدة و429 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية، إيرنا.

قامت Maxar Technologies بنشر صور من مدينة قم، وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيران، والتي يبدو أنها تظهر زيادة في النشاط داخل مقبرة بهشت معصومة ما بين الأول والـ8 من مارس/ آذار.

يبدو أن الصور تظهر خندقين جديدين من القبور حفرت في 1 مارس/ آذار، فيما تواصلت عمليات الحفر بعد ذلك.

ووفقًا للتقاليد الإسلامية في إيران، يفترض أن يتم دفن الجثث بسرعة، لكن في وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير مشرحة بهشت معصومة، علي رامزاني، في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني إن اختبار الفيروس يستغرق وقتًا، ما يؤخر عملية الدفن.

يأتي ذلك مع اقتراب العام الفارسي الجديد الذي يصادف في 20 مارس/ آذار، حيث تزور العديد من العائلات المقابر قبل نهاية السنة الفارسية كجزء من التقليد السنوي.