هل يمكن نشر فيروس كورونا عبر أشخاص لا يعانون أعراضه؟

في ظل الظروف حول العالم جراء انتشار فيروس كورونا، بات هناك أسئلة جديدة حول كيفية انتقال الفيروس، ومنها سؤال.. قد يكون الأشخاص ممن لا تظهر عليهم الأعراض هم من يقودون ظاهرة الانتشار والعدوى السريعة.

بينما يتصاعد عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، تُطرح أسئلة حول ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد أخطأوا حول كيفية انتشار الفيروس.

في الأول من شهر مارس، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، في قناة إيه بي سي هذا الأسبوع، إن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من قبل الأشخاص المرضى.

أليكس أزار / وزير الصحة والخدمات الإنسانية:

“أنت حقًا بحاجة إلى التركيز فقط على الأفراد الذين يعانون من أعراض الفيروس إنه يعتمد حقًا على مظهر الأعراض“.

من جانبه ردد الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض نفس السؤال:

“هل يمكن لشخص أن ينشر الفيروس دون أن يمرض؟”

وكان الجواب من مركز السيطرة على الأمراض: “قد يكون بعض الانتشار ممكنا قبل أن تظهر على الناس الأعراض... (ولكن) لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.”

ولكن في ولاية ماساتشوستس، أصيب أكثر من 80 شخصًا بفيروس كورونا في مؤتمر عقدته شركة التكنولوجيا الحيوية.

وزارة الصحة العامة في الولاية أخبرت CNN أن أيًا من الأشخاص الذين حضروا لم تظهر عليهم أي أعراض مرض خلال المؤتمر.

البروفيسور مايكل أوسترهولم أخصائي أمراض الأوبئة، هو مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا.

دكتور مايكل أوسترهولم / مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسات الأمراض المعدية:

“لدينا الآن أدلة قاطعة على أن هذا المرض ينتقل أيضًا من خلال ناقلات لا تظهر عليها أعراض أو أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض، ومحاولة إيقاف هذا الانتقال مثل محاولة إيقاف الريح“.

ووجدت هذه الدراسة، التي لم تتم مراجعتها بعد، أن العدوى في سنغافورة ومدينة تيانجين في الصين، تم نقلها قبل يومين إلى 3 أيام من ظهور الأعراض.

وذلك يجعل تفشي المرض أكثر صعوبة في السيطرة عليه.

دكتور مايكل أوسترهولم / مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسات الأمراض المعدية:

“بصراحة، مع هذا النوع من التنقل، لن نستطيع إيقافه أبدًا. أفضل ما يمكننا فعله هو إبطائه”.

لم يستطع أي من الخبراء الذين تحدثت إليهم شبكة CNN أن يقول ما هي النسبة المئوية للأشخاص المصابين بالفيروس من قبل أشخاص ليس لديهم أعراض.

تواصلت CNN مع السكرتير أزار ومركز السيطرة على الأمراض، لكنها لم تتلق أي رد.

يوم السبت، أرسلت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، رسالة مختلفة إلى حد ما، تشير إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ربما ينشرون الفيروس دون ظهور أي أعراض عليهم.

الدكتورة ديبورا بيركس / منسقة فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض:

“وإلى أن تفهم حقًا عدد الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض وينقلون الفيروس دون أعراض تبدو عليهم، نعتقد أنه من الأفضل للجمهور الأمريكي بأكمله أن يعرف أن خطر الإصابة بمرض خطير قد يكون منخفضًا، ولكن من المحتمل أن ينقل الفيروس إلى الآخرين“.

بعض الخبراء يقولون إن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن..

دكتور مايكل أوسترهولم / مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسات الأمراض المعدية:

“لقد حان الوقت للحديث بشكل صريح. إنه وقت يتعين علينا فيه أن نخبر الجمهور بما نعرفه وما لا نعرفه”.

وقت للحديث بشكل صريح عن فيروس قد ينتشر بطرق لم نتوقعها.