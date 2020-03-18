كاميرا CNN أمام مستشفى في مدريد يختبر أدوية لمكافحة فيروس كورونا

هذا هو مستشفى لا باز، وهو من بين تلك الأكثر أهمية في العاصمة الإسبانية. فهي تعالج مرضى فيروس كورونا، لكنهم لم يخبرونا عن عددهم أو عن حالتهم.

وبنفس الأهمية فإن هذا المستشفى يشارك في اختبارات سريرية لدواء استخدم سابقاً لعلاج بعض جوانب فيروس كورونا، ويريدون رؤية تأثيره على فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.

هذا يأتي ضمن جهود أوروبية، إذ أن مستشفيات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والآن إسبانيا، يشاركون في هذه التجارب السريرية.

الأمر الذي سيقومون به هو أنهم سيأخذون مرضى متطوعين ضمن فئتين، إذ يريدون معرفة إن كان الدواء الجديد سيخفّض حرارة المرضى المعرضين لخطورة أكبر. أما بالنسبة لمرضى الحالات الخفيفة، فإنهم يريدون رؤية ما إن كان الدواء الجديد سيسرّع خروجهم من المستشفى.

هذا المستشفى، كغيره من المستشفيات الأخرى في إسبانيا، هي تحت سيطرة مباشرة من الحكومة الإسبانية الآن، وأولويتهم هي مكافحة فيروس كورونا، إذ أنهم يتوقعون تدفق المزيد من المرضى.