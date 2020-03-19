دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.. حث الكثير من خبراء الصحة والمسؤولين على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فما هو تعريف تلك الحالة؟

التباعد أو العزل الاجتماعي "social distancing" هو إجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس عبر تقليل الاتصال بين الأشخاص بما يؤدي لإبطاء انتشاره. وإليكم بعض النصائح في هذا المجال:

تجنب الأماكن العامة

يجب الالتزام بالبقاء بالمنزل قدر الإمكان وتجنب الأماكن العامة والبيئات المزدحمة لتقليل التخالط مع الآخرين

تجنب الزيارات والمناسبات الاجتماعية

يجب تقليل التخالط مع الآخرين في المناسبات الاجتماعية والزيارات الأساسية والالتزام بالمسافة القصوى والتي ينصح أن تكون ٦ أقدام كحد أدنى بين الناس. وحاول قدر الإمكان تأجيل هذه المناسبات في الوقت الحالي إلى حين تلقي إشعارات بالسلامة والأمان من الجهات الصحية الرسمية

تجنب محلات التسوق

عند الحاجة لشراء مستلزمات المنزل الأساسية يجب تجنب الازدحام عبر الذهاب للتسوق في الأوقات المبكرة، وينصح باستخدام خدمة التوصيل إلى المنزل في حال توافرها.

تجنب زيارة الأقارب والمعارف المسنين

نظرا لسهولة إصابتهم بالفيروسات يجب الحد من زيارات الأقارب المسنين، فبإمكانك التواصل معهم عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى لضمان سلامتهم