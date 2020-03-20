تستعرض كريستيان أمانبور كبير المذيعين الدوليين واقع المستشفيات التي توجه نداءات يائسة للمساعدة حيث يهدد نقص المعدات والأفراد بتفاقم الوباء في أوروبا. مع ارتفاع الحالات في الولايات المتحدة، تظهر خطة مكونة من 100 صفحة حصلت عليها CNN أن إدارة ترامب تستعد “لموجات متعددة من المرض” يمكن أن تمتد على مدى أشهر طويلة.

المستشفيات في جميع أنحاء العالم توجه نداءات يائسة للمعدات والأفراد.

أقنعة، وأجهزة تنفس، ومجموعات اختبار، وأطباء وممرضات، كل ذلك نتيجة الطلب المتزايد حيث تتضاعف حصيلة الجائحة.

في الولايات المتحدة، تُظهر خطة من 100 صفحة حصلت عليها CNN أن إدارة ترامب تستعد لـ “موجات متعددة من المرض” يمكن أن تمتد على مدى “18 شهرًا أو أكثر.

دونالد ترامب/الرئيس الأمريكي:

“هذا شيء غير متوقع للغاية. لم يفكر أحد في هذه الأرقام. لا أحد رأى مثل هذه الأرقام. نحن نطلب الآلاف والآلاف من أجهزة التهوية".

مع ارتفاع الحالات في ألمانيا إلى ما يزيد عن 10 آلاف شخص، ألقت المستشارة أنجيلا ميركل خطاباً متلفزًا نادرًا، قارنت الوضع الحلي بالحرب العالمية الثانية.

أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية:

“دعوني أخبركم أن هذا أمر خطير. خذوا الأمر على محمل الجد أيضًا. ليس منذ إعادة توحيد ألمانيا، لا بل منذ الحرب العالمية الثانية، واجهت بلادنا تحديًا يعتمد بشكل كبير على تضامننا الجماعي“.

تواصل الحكومات تطبيق تدابير صارمة من التباعد الاجتماعي والحدود المغلقة وفرض قيود أخرى على السفر.

مع فرض الحجر الصحي على المدن والمجتمعات، تُظهر مقاطع فيديو للمقيمين يخرجون إلى شرفاتهم ليهتفوا للعاملين في المجال الطبي.

في فرنسا، والدنمارك، وإسبانيا، وسويسرا، والبيرو.. وأماكن أخرى.

الأمير وليام، بريطانيا دوق كامبريدج:

“إن الطريقة التي تدعم بها المجتمعات المحلية المتضررين تُظهر أفضل قيمنا وطبيعتنا البشرية“.

لكن مدير المستشفى هذا في شمال إيطاليا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، يقول إنه لا يمكنهم الاستمرار لفترة أطول.

ستيفانو فاجوليولي/ رئيس قسم الطب في مستشفى البابا يوحنا الثالث والعشرون في برجامو:

“نحن في حالة طوارئ كاملة مع جائحة فيروس كورونا التاجي. يعمل موظفو الصحة لدينا والممرضات والأطباء على مدار الساعة، ساعات لا تحصى لمحاربة هذا الوضع المذهل”.

وصل فريق ثان من الخبراء الطبيين الصينيين يوم الأربعاء إلى لومباردي في الشمال الإيطالي للمساعدة في معالجة تفشي المرض.

علامة على التعاون تشتد الحاجة إليها، وأيضًا كما هو الحال مع الصين، فإن بؤرة الأزمة باتت أفضل لأول مرة مع عدم الإبلاغ عن حالات جديدة.