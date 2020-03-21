لماذا اللوم على الخفافيش في نشر فيروس كورونا؟.. البشر هم السبب

العديد من الخفافيش المنعزلة والليلية هي مصدر محتمل لانتشار فيروس كورونا التاجي.

ومع ذلك، يتفق بعض العلماء على أنها ليست المسؤولة عن نقل المرض في واقع الحياة الذي يقوم الإنسان بتغير أسلوبه بشكل يومي فيها.

نيك باتون والش: نحن نعيش في أوقات استثنائية.

ذلك صحيح تماماً فقبل فيروس كورونا، كانت حرائق الأمازون، وسماء أستراليا المسدودة بدخان حرائق الغابات التي بدت كأنها تبتلع نهج الحياة.

والآن جائحة تمزق معايير الحياة اليومية، التي ربما تكون ناجمة عن الاختيارات والسلوك البشري.

هل نشأ هذا الفيروس في الخفافيش؟

لا يمكن للعلماء التأكد بعد.

لكنهم رأوا نفس الشيء في خفافيش حدوة الفرس الصينية، وليس تلك التي يتم اختبارها في جنوب إفريقيا.

حتى لو كان هذا هو الحال، فقد تعاملت الخفافيش مع العديد من الفيروسات لسنوات.

لدي الخفافيش عملية استقلاب ودرجة حرارة عالية عندما تطير وغالبًا ما يبقي هذا الشيء العدوى تحت السيطرة.

هذا إلى أن تتعرض حياتهم أو المكان الذي يعيشون فيه للتوتر.

أندرو كننغهام/ أستاذ علم أوبئة الحياة البرية في جمعية علوم الحيوان في لندن: نعتقد أن تأثير الإجهاد على الخفافيش سيكون نفس تأثيره على الثدييات الأخرى، بما في ذلك البشر.

وهو أنه سيسمح بزيادة أي عدوى وإفرازها وتناثرها.

يمكنك التفكير في الأمر، لأنه، إذا أصيب الناس بالتوتر وكانوا مصابين بفيروس القرحة الباردة، فغالباً ما سيصابون بقرحة البرد.

هذا هو الفيروس الذي يتم التعبير عنه.

ويمكن أن يحدث هذا في الخفافيش أيضًا.

من السهل توجيه إصبعك إلى الأنواع المضيفة.

ولكن في الواقع هذه هي الطريقة التي نتفاعل بها معهم بسبب الزحف السكني، بسبب زيادة الصيد.

نيك باتون والش: يشير الخبراء إلى شحن الخفافيش بالقرب من حيوانات أخرى في ما يسمى بالأسواق الرطبة في الصين، ويعتقد أن هذا المركز في ووهان هو بؤرة الزلزال، حيث تنقل الحيوانات المجهدة الأمراض بسهولة إلى بعضها البعض ثم منها إلى البشر.

هناك مصطلح لهذا عليك أن تتعرف عليه.

لقد غير حياتنا.

يطلق عليه النقل الحيواني، أو النقل غير المباشر.

أندرو كننغهام/ أستاذ علم أوبئة الحياة البرية في جمعية علوم الحيوان في لندن: غالبًا ما تكون الأسباب الكامنة وراء انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ من الخفافيش أو من الأنواع البرية الأخرى في الواقع، أعتقد أنه ثبت دائمًا أنها سلوكيات بشرية، وأنشطة بشرية تسبب ذلك.

نيك باتون والش: في الماضي، كان الأشخاص المصابون عن طريق الحيوانات في الأماكن النائية يموتون أو يتعافون قبل أن يتمكنوا من نشره.

اليوم، يمكنهم ركوب طائرة إلى مدينة مختلفة في تلك الليلة.

كيت جونز/ علم البيئة والتنوع البيولوجي في كلية لندن الجامعية: لدينا الكثير من البشر بحيث يتم تضخيم أي نوع من أعراض التي قد تكون حدثت في الماضي من خلال حقيقة وجود الكثير منا، ونحن على اتصال جيد.

لذا، ليس من المقبول تحويل غابة إلى أرض للزراعة دون فهم تأثير ذلك على تخزين الكربون في المناخ، وعلى ظهور الأمراض، وعلى مخاطر الفيضانات والدفاع عنها، وعلى القدرة على التكيف مع المناخ.

لا يمكنك القيام بهذه الأشياء في عزلة دون التفكير في جميع الأشياء التي يوفرها هذا النظام البيئي للبشر.

ثمن ندركه بسرعة الآن.