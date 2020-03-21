في أسوأ حصيلة.. فيروس كورونا يفتك بـ627 إيطالي في يوم واحد

الأرقام من إيطاليا مدمرة مرة أخرى، فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وتوفي 627 شخصًا آخر، وهذا يأتي وسط حالة إغلاق على الصعيد الوطني.

وطلب من 60 مليون شخص بعدم مغادرة منازلهم إلا للذهاب إلى محلات البقالة أو السير مع كلابهم أو الذهاب إلى الصيدلية، لكن ذلك لا يبدو أنه ينجح، حيث أعلنت الحكومة أنها ستستخدم الجيش الآن لتعزيز محاولة قوات الشرطة إقناع الناس بالبقاء داخل منازلهم.

وقد وضع هذا ضغطًا كبيراً على نظام الرعاية الصحية الإيطالي، خاصة في شمال البلاد، حيث أخبرنا اليوم أنهم ينقلون بالفعل مرضى بعضهم مصاب بفيروس كورونا إلى مستشفيات أخرى لمحاولة تخفيف بعض الضغط في عدد الحالات الجديدة في تلك المنطقة.