نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 7 مايو

من خبير يكشف متى سيكون لقاح فيروس كورونا جاهزاً إلى مسؤول صحي أمريكي سابق يكشف "10 حقائق واضحة" عن فيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 7 مايو 2020:

اكتشف الأطباء في باريس أن مريضاً تم علاجه من الإنفلونزا في ديسمبر 2019، كان مصاباً بفيروس كورونا. من خلال استعراض العينات القديمة، اكتشفوا أن نتيجة فحص المريض كانت إيجابية.

بينما تبدأ شركة "Pfizer" بالتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، يتحدث الدكتور مارك موليغان عن متى سيكون آمناً وفعالاً.

أظهر تحليل جيني جديد أن وباء فيروس كورونا المسجد انتشر بين البشر منذ أواخر العام الماضي

كشف توم فريدين، الرئيس السابق لمراكز السيطرة ومنع الأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CDC" عما وصفه بـ"10 حقائق واضحة" حول فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

في البحر الأبيض المتوسط ، فورمينتيرا هي جنة غير ملوثة، تتمتع بشواطئ جميلة ومياه صافية، ولا توجد أي إشارة تقريبًا إلى وجود فيروس كورونا. وبحسب الحكومة المحلية ، لم تشهد فورمينتيرا سوى 7 حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة.