3 أمور تساعدك على تجنب الإصابة بالجفاف خلال رمضان

هذا الفيديو هو ثالث حلقة من برنامج "رمضانك سليم" الأسبوعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غالباً ما يصاحب الصيام شعوراً بالعطش والجفاف الحاد، ما يؤثر بالتالي على صحتنا ونشاطنا خلال اليوم.

ورغم أن الصوم عن شرب كميات المياه التي اعتدنا عليها في الأيام العادية قد يكون سبباً أساسياً في إصابتنا بالجفاف، إلّا أنه هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تؤثر على قابلية أجسامنا للحفاظ على ترطيبها أو قدرتها على امتصاص السوائل التي تحتاجها أعضاءنا لتجنب الإصابة بالجفاف في رمضان.

فما هي بعض هذه العوامل التي تؤثر على ترطيب أجسامنا وكيف يمكننا تجنبها؟

تابعوا مغامرات أبو سعدون لتتعرّفوا معه على 3 طرق لتجنب الإصابة بالجفاف خلال شهر رمضان.