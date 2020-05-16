نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 16 مايو

من مساندة أطباء عرب الأردن في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى توضيح جمعية القلب الأمريكية السبب وراء كون الفيروس أكثر خطورة من الإنفلونزا، ودراسة كاليفورنيا توزيع عقار ريمديسيفير عن طريق "اليانصيب"، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 16 مايو 2020:

لم يتردد أديب الصيادي، الطبيب اليمني المقيم في عمّان منذ عام 2014، في الالتحاق بإحدى فرق الدفاع المدني الأردنية بعد أن استطاع التسجيل في مبادرة "وطن" التطوعية في نقابة الأطباء الأردنيين، ليعمل على خطوط التماس المباشر مع مرضى الحالات الطارئة في الميدان، على مدار أسابيع من الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا.

ريمديسيفير هو الدواء الوحيد الذي ثبت أنه يعمل ضد فيروس كورونا وسمحت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لكن، لا يوجد ما يكفي من ريمديسيفير للجميع. والآن، تقول ولاية كاليفورنيا، في توجيهها إلى المستشفيات، إنهم يفكرون في إجراء يانصيب لتحديد المرضى الذين سيتلقون الدواء.

أعلنت المكسيك عن خطط لإعادة فتح البلاد حتى في الوقت الذي تم فيه التشكيك في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه

قال مسؤول كبير بجمعية القلب الأمريكية، الجمعة، إن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليس مثل الإنفلونزا، وإن المقارنات المستمرة بينهما مُضللة.

يقود البروفيسور ديباكار باتاتشاريا الفريق الذي يقوم بتطوير قناع يقولون إنه سيقتل فيروس كورونا عند الاتصال. الفكرة هي أن الإنزيمات الموجودة في قناع الغشاء المضاد للفيروسات سوف تلتصق بالأشواك على فيروس كورونا، ثم سيفصل الإنزيم تلك الأشواك، مما يؤدي إلى قتل الفيروس.