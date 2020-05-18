6 علاجات لمرضى السكري قبل اللجوء للإنسولين

يفترض المريض بعد تشخيصه بمرض السكري أن الخطوة التالية هي تناول الإنسولين.

هذا ليس الخيار الضروري دائما، فقد تتواجد خيارات أخرى وفقاً لحالة المريض:

استراتيجيات تخفيف الوزن

قد تتمكن من خلال مجموعة من التغييرات الغذائية والتمارين الرياضية، من إنقاص الوزن الكافي للسيطرة على مرض السكري دون الحاجة إلى أدوية إضافية

السلفونيل يوريا

أدوية فموية قديمة، يتم استخدامها لمساعدة مرضى السكري عن طريق تحفيز خلايا بيتا في البنكرياس على إفراز المزيد من الأنسولين.

أدوية فموية أخرى

ميتفورمين، تعمل هذه الأدوية على خفض مستوى السكر في الدم عن طريق تقليل كمية الجلوكوز التي ينتجها الكبد.

الأدوية الخافضة للكوليسترول

منحيات حامض الصفراء تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ولكنها قد تساعد أيضاً في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم.

حقن أخرى غير الإنسولين

يمكن أن يساعد حقن فئة من الأدوية تُعرف بـ ناهضات GLP-1 في خفض مستويات السكر في الدم مع زيادة فرص فقدان الوزن.

مثبطات Alpha-Glucosidase

تتداخل الأدوية في هذه الفئة مع الإنزيمات الموجودة في الأمعاء التي تكسر الكربوهيدرات إلى جلوكوز حتى يمكن امتصاصها.

يؤدي ذلك إلى إبطاء امتصاص الجلوكوز بشكل فعال ويساعد على عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة بعد تناول الطعام.