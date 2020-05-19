أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتأجيل الزيارات غير العاجلة لأطباء الأسنان والعمليات الجراحية، والسماح فقط بالزيارات الطارئة.

ومن الضروري العناية بأسنانك أثناء الجائحة، ورؤية الطبيب فقط في حالة الطوارئ الحقيقية.

إليك ما تحتاج إلى معرفته من أجل حمايتك:

ما هي حالة الطوارئ؟

لا يوجد تعريف ثابت لحالة طوارئ الأسنان.

ومن المشاكل التي قد تتطلب رعاية فورية: كسر الأسنان، والتورم، والألم الذي لا يمكن معالجته بالأدوية دون وصفة طبية.

كيف يجب أن تعتني بأسنانك؟

إذا كانت لديك مشكلة بسيطة مثل التجويف، يجب عليك ببساطة الإهتمام بأسنانك من خلال تنظيفها بشكل صحي.

يجب تنظيف الأسنان يومياً مرتين على الأقل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستخدام الخيط واتباع نظام غذائي صحي. إذا لاحظت شيئا في فمك تعتقد أنه مختلف، مثل كتلة أو نتوء، وبقعة بيضاء، وبقعة حمراء، يجب رؤية الطبيب.

ماذا لو قمت بطحن أسنانك؟

هناك خطر آخر على الأسنان يتمثل بطحنها أو الجز عليها، والذي يمكن أن يتفاقم بسبب التوتر.

إذا كنت تستيقظ وتجد أن فكك يؤلمك، يمكن تدليك جوانب الوجه أو الضغط بمنشفة دافئة على عضلات الفك.

كيف يتكيف أطباء الأسنان مع فيروس كورونا؟

تم البدء باتخاذ تدابير لحماية كل من المرضى والأطباء من الفيروس ومنها التباعد الاجتماعي في عيادة طبيب الأسنان، وفحص أعراض الفيروس للمرضى، وتحسين معايير النظافة.