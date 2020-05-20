من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

وفقاً لمركز الوقاية والسيطرة على الأمراض ما تزال هناك معلومات محدودة بشأن عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض الخطيرة، ولكن استناداً للمعلومات المتوفرة حالياً فإن هناك فئات معينة من الأشخاص هم الأعلى نسبة للتعرض لفيروس كورونا، إليكم القائمة :

الأشخاص ما فوق سن الـ 65 عاماً في دور الرعاية

الأشخاص من جميع فئات العمر الذين يعانون من حالات طبية كامنة غير مسيطر عليها

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو حالات الربو المعتدلة إلى الشديدة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الخطيرة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة مثل المرضى الخاضعين لعلاج السرطان أو مرضى الإيدز

الأشخاص الذين يعانون من السمنة الشديدة

الأشخاص الذين يعاونون من أمراض الكلى المزمنة ويخضعون لعملية غسيل الكلى

مرضى الكبد