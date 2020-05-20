كيف تجهز جسمك لاستقبال الوجبات المتعددة بعد رمضان؟

هذا الفيديو هو آخر حلقة من برنامج "رمضانك سليم" الأسبوعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعدما تعودت أجسامنا على جدول الصيام في رمضان، ها قد حان الوقت لنودع وجبة الإفطار والسحور، ونعود إلى أسلوب غذائنا المعتاد.

ولكن، يعاني العديد من الأشخاص في أول عدة أيام بعد رمضان من آلام في معدتهم، غالباً ما يعود سببها لحلويات العيد الدسمة، والمأكولات المتنوعة التي نفاجئ جسدنا بها في صباح أول يوم من العيد.

فكيف يمكن تجنب هذه الآلام وشعور عدم الارتياح الذي يرافقنا بعض الانتهاء من الصوم؟

تابعوا مغامرات أبو سعدون لتتعرّفوا معه على 3 طرق لتجهيز الجسم لاستقبال عدد أكبر من الوجبات بعد رمضان.