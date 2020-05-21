3 مخاوف شائعة ترتبط بالتعب يجب أن تلفت انتباهك

يقول الأطباء إن التعب والضعف والإكتئاب، من بين العديد من المخاوف الأخرى، لا تكون عادة عواقب التقدم في السن.

ويتغير الجسم مع مرور الوقت، ولكن هذه عملية تدريجية، فالعوامل التالية إذا حدثت فجأة قد لا تكون علامات على الشيخوخة الطبيعية:

إذا وجدت فجأة أنه لا يمكنك الإعتماد على ذاكرتك.

إذا غلبك الدوار.

إذا كنت لا تستطيع النوم ليلاً وتجد نفسك تجري إلى الحمام.

وفيما يلي 3 مخاوف شائعة يجب أن تلفت انتباهك:

الإعياء: لا طاقة لديك، ومتعب دائماً

تساهم أدوية ضغط الدم، ومشاكل النوم، والألم، والارتجاع المعدي، والالتهابات، وقصور الغدة الدرقية، وسوء التغذية، والكحول بزيادة التعب.

فقدان الشهية: عدم الرغبة بالطعام وفقدان الوزن

يعرضك ذلك لخطر الإصابة بنقص وضعف التغذية، ويزيد من احتمال حدوث وفاة مبكرة. ويمكن أن تسهم التغيرات الجسدية المرتبطة بالشيخوخة بذلك، لكن حالات أخرى يمكن أن تلعب دوراً، مثل: انخفاض إنتاج اللعاب، والإمساك، والعزلة الاجتماعية، ومشاكل الفم والأسنان والأدوية.

الضعف: لا يمكنك القيام بسهولة عن الكرسي

يؤثر ضمور العضلات الذي يبدأ في الأربعينيات ويتسارع في السبعينيات على توازنك وحركتك وقدرتك على التحمل ويزيد من خطر السقوط.