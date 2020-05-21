من داء السكري إلى مرض الغدة الدرقية..6 حالات صحية تؤثر على الجلد

تسبب العديد من الحالات الصحية التي تؤثر على الجهاز المناعي، والدورة الدموية، والغدة الدرقية، ومستويات الهرمون، مشاكل للجلد.

إليك ما يجب أن تعرفه عن هذه الأمراض:

داء السكري

قد يصاب مرضى السكري بالعدوى التي تسببها البكتيريا، ما يؤدي لظهور دمامل، تجعل البشرة حمراء وساخنة ومتورمة.

يمكن أن يتسبب بطفح جلدي يسبب الحكة في الفخذ والإبطين.

كما يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى جفاف وحكة في الجلد.

مرض التهاب الأمعاء

يمكن أن يؤثر التهاب الأمعاء على الجلد، وقد يتسبب بـ:

نتوءات حمراء حساسة أسفل الساقين، الكاحلين والذراعين.

الغرغرينا.

الزوائد الجلدية التي تتكون في فتحة الشرج بسبب البواسير.

مرض الشلل الرعاش

يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى بشرة دهنية ومتقشرة، خاصة على فروة الرأس والجبهة والأنف.

مرض الغدة الدرقية

من علامات قصور نشاط الغدة الدرقية الجلد الجاف وخلايا النحل المتكررة.

متلازمة المبيض متعدد الكيسات

غالباً ما تعاني النساء المصابات بهذه الحالة من مشاكل جلدية، تتضمن:

الشواك الأسود.

حب الشباب على الوجه والصدر والظهر.

زيادة شعر الوجه.

فيروس نقص المناعة البشرية

يضعف هذا المرض جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الالتهابات الجلدية التي تسببها الجراثيم، بما في ذلك الفطريات.

قد يتسبب ذلك بظهور بقع داكنة بالإضافة إلى طفح جلدي أو بثور أو قشور على الجلد.