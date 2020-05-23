نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 23 مايو

من كون البرازيل الثانية عالمياً بعد أمريكا من حيث حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى تحذير دراسة من أن النسيم الخفيف يمكن أن يحمل بعض قطرات الفيروس عبر مسافة تصل إلى 18 قدماً (حوالي 5.5 متر)، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 23 مايو 2020:

مع رقم قياسي لحالات كورونا.. البرازيل تتخطى روسيا وتصبح في المرتبة الثانية عالميًا بعد أمريكا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الحالات على مستوى البلاد إلى 330890.

دراسة تظهر أن نسمة خفيفة قد تنقل قطرات فيروس كورونا لأكثر من 5 أمتار

يحذر علماء الأوبئة الناس من أنه لا يمكنك فعل شيء بدون مخاطر، حتى في الأماكن الخارجية. كل ما نقوم به ينطوي على مخاطر مرتبطة به، وقد أظهرت دراسة عبر نموذج الكمبيوتر، قام بها أستاذ هندسة ونشرت في مجلة "فيزياء السوائل"، أن النسيم الخفيف يمكن أن يحمل بعض القطرات عبر مسافة تصل إلى 18 قدمًا (حوالي 5.5 متر).

دراسة تكشف عن فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. هل تنتمي لأي منهم؟

إنه تقرير عن خصائص أول أشخاص تم اختبارهم للكشف عن عدوى فيروس كورونا المستجد داخل الكلية الملكية للممارسين العامين، وهي منظمة مهنية للأطباء في المملكة المتحدة. نُشر التقرير في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، ويقول الباحثون إن خطر الإصابة بالعدوى كان أعلى بين الرجال أكثر من النساء وأعلى في المرضى السود أكثر من المرضى البيض وفي الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر من أولئك الذين لديهم وزن صحي

كيف سيؤثر فيروس كورونا على أنشطتك الصيفية؟

إنها بداية غير رسمية للصيف، وخلال ندوة عبر الإنترنت، تحدث الزملاء مع جمعية الأمراض المعدية الأمريكية عن الأنشطة الصيفية، وكيف ستؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد على هذه الأنشطة

يتجاوزون التوقعات.. "ستورور" يتحدون كورونا بالقفز الخطر والمغامرة

إنهم ستورور، فريق من سبعة رياضيين الذين أخذوا رياضة الباركور إلى بعد مختلف، وقد وصلوا إلى أكثر المناطق انخفاضا وإلى أعلى المباني على الأرض. حتى في ظل حالة الإغلاق، لم يسمح الرياضيون المقيمون في المملكة المتحدة لفيروس كورونا المستجد بالوقوف في طريقهم.