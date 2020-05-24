7 خطوات لبدء خطة علاج ناجحة لمرض السكري

سواء قد تم تشخيصك للتو بمرض السكري من النوع 2، أو قررت أن الوقت قد حان للتعامل مع حالتك بشكل أكثر جدية، فإن بدء برنامج علاج فعال يجب ألا يسبب لك الإرباك.

إليك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها:

التعلم

تعلم بعض النصائح بشأن تناول الطعام الصحي، ومراقبة نسبة السكر في الدم.

ويمكن للمرشدين تقديم النصائح لك حول كيفية التحكم بحالتك، وإخبارك بالعلامات الحمراء التي يجب الانتباه لها.

اختيار فريق لمتابعة حالتك

قد يشمل هذا الفريق بالإضافة إلى المريض: الطبيب الخاص، وأخصائي الغدد الصماء، وأخصائي التغذية، وممرض معتمد لمرض السكري وطبيب العيون.

معرفة الأرقام

نسبة السكر في الدم قبل تناول الطعام يجب أن تكون 70-130 مجم/ديسيلتر، وأقل من 180 مجم بعده بساعة أو ساعتين بالنسبة للبالغين غير الحوامل المصابين بداء السكري.

فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي ذلك في حال السمنة، إلى تحسين نسبة السكر في الدم.

تعتبر السمنة عامل خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وكذلك مرض السكري.

تزيين الطبق

يمكن ملء نصف الطبق بالخضار غير النشوية، والربع الآخر بالنشويات والحبوب الكاملة، والربع الأخير بالبروتين.

الحركة

لا تحتاج أن تكون التمرينات قاسية لخفض مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب.

ومن الجيد التحدث مع الطبيب قبل البدء أو تغيير نظام التمرين.

المتابعة

يجب على المريض التواصل مع طبيبه بشكل منتظم للتأكد من التحكم بالمرض.