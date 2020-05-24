أبرز خيارات علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن

غالبا ما يتكون العلاج التقليدي لمرض الانسداد الرئوي من مما يلي:

موسعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول

مضادات الكولين قصيرة المفعول

موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول

المنشطات المستنشقة

مضادات الكولين المستنشقة طويلة المفعول

يتم استخدام العديد من هذه الأدوية معاً، وقد يتم دمجها في جهاز استنشاق واحد.

كما أن الإقلاع عن التدخين وتحسين التغذية من الأمور التي تلعب دوراً مهماً في العلاج.

هناك 4 علاجات حديثة للمرض:

أزيترومايسين:

يتم تناوله أثناء تفاقم المرض، وعند زيادة السعال، والمخاط، وضيق في التنفس أو الصفير.

ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يؤدي تناوله إلى تحسين نوعية الحياة وتقليل الأعراض وتفاقم المرض.

روفلوميلاست:

يحسن وظائف الرئة ويقلل تفاقم المرض.

تم دمجه مع العلاجات التقليدية في بعض الدراسات ولم يتأثر المرضى من نوبات متزايدة من الالتهاب الرئوي.

الجراحة:

يتم إزالة الأجزاء المريضة من الرئة حتى يتمكن الهواء من الوصول إلى الأجزاء السليمة منها بشكل جيد، مما يقلل الأعراض.

تنطوي الجراحة على مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة.

جراحة تقليل حجم الرئة باستخدام المنظار:

يقوم الطبيب بإجراء تنظير القصبات، حيث يتم إدخال كاميرا في الرئتين وتحريكها نحو الجزء المريض من الرئة.

تحقق هذه العملية نفس نتيجة الجراحة بدون أي قطع أو إزالة للأنسجة.