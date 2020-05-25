7 أطعمة تثير الصداع النصفي..ما هي؟

الصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع معتدل. وقد يحدث بسرعة ويؤدي إلى ألم، وغثيان، ودوخة، وحساسية للضوء، والصوت، والرائحة.

وتظهر الأبحاث أن الطعام من العوامل التي تسبب نوبة صداع نصفي مفاجئة:

اللحوم المصنعة

يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد، إذ تحتوي على مستويات عالية من نترات الصوديوم التي تسبب الصداع النصفي.

الأجبان المعتقة

قد تحتوي هذه الأجبان على كمية كبيرة من التيرامين الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية وزيادة آلام الصداع.

قد تثير منتجات الألبان والكالسيوم من المنتجات الحيوانية الصداع النصفي أيضاً.

الكحول

غالبا ما تحتوي المشروبات المخمرة على تيرامين ويمكن أن تسبب الصداع بشكل سريع. ويمكن للكبريتات الموجودة في النبيذ أن تسبب الصداع أيضا

الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على بيتا- فينيثيلامين الذي يسبب الصداع النصفي عند تناوله. كما أنها تحتوي على الكافيين والتيرامين، وهما يزيدان من حدة الصداع.

القهوة والشاي

توصي العديد من علاجات الصداع النصفي بتناول الكافيين، لأنه يضيق الأوعية الدموية وقد يقلل من آلام الصداع.

لكن استهلاك الكافيين بكثرة ثم تقليله فجأة، قد يسبب الصداع النصفي.

مشروبات الصودا الدايت

تحتوي على كل من الكافيين والأسبرتام، المحفزة للصداع النصفي.

الطعام الصيني

يشتهر الطعام الصيني باحتوائه على الغلوتامات أحادية الصوديوم التي تسبب الصداع النصفي.

لذا، تجنب هذه الأطعمة: الأطعمة المصنعة والمعلبة، وتوابل السلطة، والأطعمة المجمدة.