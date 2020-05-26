4 مخاطر لعدم علاج مرض كرون..ما هي؟

مرض كرون شكل من أمراض التهاب الأمعاء، وقد يستمر لفترة طويلة ولا يزول من تلقاء نفسه، كما أنه يمكن أن يزداد سوءاً مع مرور الوقت.

ويمكن أن يؤدي عدم الاعتناء به إلى عدد من المضاعفات.

الأعراض المتكررة

يحدث داء كرون بسبب التهاب في الجهاز الهضمي.

الأعراض الأكثر شيوعاً: وجع البطن، والإمساك، والإسهال، والغثيان ونزيف المستقيم.

أعراض أخرى: الحمى، وألم المفاصل والحبوب الحمراء الرقيقة تحت الجلد.

مضاعفات معوية

مع تقدم المرض، تصبح آثاره على الأمعاء خطيرة. وقد يشمل ذلك:

الخراجات: يتجمع القيح في الأمعاء، أو في الجهاز الهضمي وينتفخ.

الشقوق: تتكون في فتحة الشرج وحولها، فتسبب ألم المستقيم ونزيفا أثناء حركة الأمعاء.

النواسير: القرح المؤلمة قد تندمج في أجزاء من الأمعاء أو تنتقل إلى المثانة أو المهبل.

العوائق: يمكن أن يتسبب الإلتهاب الناتج عن مرض كرون في زيادة سماكة الأمعاء وتضييقها

مضاعفات الجلد

يعاني 1 من 5 مصابين بداء كرون من أمراض جلدية:

قد تتكون بثور على الركبتين والمرفقين واليدين والقدمين.

يمكن للناسور أن يخرج من الجسم إلى الجلد.

قد تظهر نتوءات حمراء على الساق أو الكاحلين أو الذراعين.

أمراض التهابية أخرى

يزداد احتمال إصابة مرضى الكرون بأمراض التهابية أخرى، مثل: